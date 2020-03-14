Платье крючком — Перевернутая Башня
Эффектное платье из разноцветных полос выгодно подчеркивает фигуру. Простой крой компенсируется разноцветным узором. Комфортная универсальная вещь.
Платье связано из турецкой смесовой пряжи Sarmasik 200м/50г. белого, красного и черного цветов. Примерно каждого цвета по 200г. Вес готового изделия 560г.
Крючки Clover 2.25мм. и2,5мм.
Платье связано сверху-вниз. Практически — это два прямоугольника.
Схема основного узора
Схема вязания
Начинаем вязание платья черным цветом. Вяжем прямоугольник филейной сеткой по схеме. Далее объвязываем три стороны , формируя вырез горловины платья. Один ряд — 8-й-черной пряжей, и два ряда — 9-й и 10-й ряды — красной.
На схеме между 10-м и 11-м рядами вяжется «башня», как отдельный мотив, от другого мотка пряжи. На схеме показано направление вязания и последовательность вывязывания в три ряда.
Далее вяжем по схеме , объвязывая «башню», формируя все уголочки. Внимательно следим за сменой цвета нити и схемой узора.
Следующая «башня» между 13-м и 14-м рядами. Она вяжется не филейным узором, а рядами ССН. Техника выполнения та же.
Вяжем две одинаковые детали шириной 19см. — вырез горловины. Цепочкой из ВП длиной 14см. Соединяем детали в единое полотно.
Далее вязание по кругу поворотными рядами. Формируем плечо — 15см. По окату плеча необходимо сделать убавки для лучшей посадки. Платье вяжется сверху-вниз, поэтому всегда можно примерить.
Продолжаем вязание по кругу, формируем подрезы и начинаем соединять бока. На фото можно проследить последовательность соединения полос.
По линии бокового шва «башни» — перевернулись. Теперь «башни» не надо вывязывать специально. Они формируются по-рисунку.
Для расширения от талии к низу юбки в «башнях» увеличивала количество ССН. Это удобно делать во время смены цвета.
Когда длина платья вывязана, приступаем к вязанию треугольника с одной стороны.
С противоположной стороны вывязываем разрез отдельными деталями.
Горловину, проймы и низ платья с разрезами объвязываем «рачьим шагом» .
Облегающий фасон, яркие краски, креативный дизайн… Это платье придется по душе смелым и творческим личностям!
Платье прямого силуэта бросается в глаза эффектным и ярким узором. Вязаное платье прекрасно подойдет для лета.
При вязании платья использовалась схема необычного сарафана с открытой спиной, описание которого находится в Доме Моделей.
Спасибо, что посетили мою страничку!
Смотреть далее
Про Автора
Приветствую Вас на моем сайте!
Меня зовут Лилия. Главное хобби моей жизни – вязание. Начинала со спиц, перешла на вязальную машину. В 1988г. познакомилась с крючком – румынское кружево. Лет 10 назад увлеклась ирландским кружевом и шетландским вязанием. А сейчас пробую филейное вязание крючком. На данном сайте я хочу поделится с вами моим 45 летним опытом разных техник вязания.
Последние публикации
Два ажурных зеленых платья
Два ажурных зеленых платья связанных крючком, узором «ажурные дорожки».. Вязка простая, цвет потрясающе глубокий и красивый… густой как летний лес.
Красивое ажурное платье с оборками
Полупрозрачное эффектное платье силуэта «ампир» связано полосами ажурных узоров .
Ажурный сарафан
Подписка на Блог
Получайте новинки первыми !
Добавить комментарий