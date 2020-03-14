Платье крючком — Перевернутая Башня 

Эффектное платье из разноцветных полос выгодно подчеркивает фигуру. Простой крой компенсируется разноцветным узором. Комфортная универсальная вещь.

Платье связано из турецкой смесовой пряжи Sarmasik 200м/50г. белого, красного и черного цветов. Примерно каждого цвета по 200г. Вес готового изделия 560г.

Крючки Clover 2.25мм. и2,5мм.

Платье связано сверху-вниз. Практически — это два прямоугольника.

Схема основного узора

Схема вязания

Начинаем вязание платья черным цветом. Вяжем прямоугольник филейной сеткой по схеме. Далее объвязываем три стороны , формируя вырез горловины платья. Один ряд — 8-й-черной пряжей, и два ряда — 9-й и 10-й ряды — красной.

На схеме между 10-м и 11-м рядами вяжется «башня», как отдельный мотив, от другого мотка пряжи. На схеме показано направление вязания и последовательность вывязывания в три ряда.

Далее вяжем по схеме , объвязывая «башню», формируя все уголочки. Внимательно следим за сменой цвета нити и схемой узора.

Следующая «башня» между 13-м и 14-м рядами. Она вяжется не филейным узором, а рядами ССН. Техника выполнения та же.

Вяжем две одинаковые детали шириной 19см. — вырез горловины. Цепочкой из ВП длиной 14см. Соединяем детали в единое полотно.

Далее вязание по кругу поворотными рядами. Формируем плечо — 15см. По окату плеча необходимо сделать убавки для лучшей посадки. Платье вяжется сверху-вниз, поэтому всегда можно примерить.

Продолжаем вязание по кругу, формируем подрезы и начинаем соединять бока. На фото можно проследить последовательность соединения полос.

По линии бокового шва «башни» — перевернулись. Теперь «башни» не надо вывязывать специально. Они формируются по-рисунку.

Для расширения от талии к низу юбки в «башнях» увеличивала количество ССН. Это удобно делать во время смены цвета.

Когда длина платья вывязана, приступаем к вязанию треугольника с одной стороны.

С противоположной стороны вывязываем разрез отдельными деталями.

Горловину, проймы и низ платья с разрезами объвязываем «рачьим шагом» .

Облегающий фасон, яркие краски, креативный дизайн… Это платье придется по душе смелым и творческим личностям!

Платье прямого силуэта бросается в глаза эффектным и ярким узором. Вязаное платье прекрасно подойдет для лета.

При вязании платья использовалась схема необычного сарафана с открытой спиной, описание которого находится в Доме Моделей.

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